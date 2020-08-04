Адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит рассказал, что они очень рады, что подозреваемую в расчленении супруга Марину Кохал арестовали. Он отметил, чтобы установить истинную причину смерти рэпера Энди Картрайта потребуется много времени.

Кобит пояснил, что необходимо установить насильственную причину смерти, и тогда уже будет определен дальнейший ход расследования. Но учитывая в каком состоянии было найдено тело — это будет нескоро.

Марина Кохал таким пещерным способом пыталась избавиться от улик, что здесь нужен большой профессионализм экспертов, чтобы установить причину смерти Антон Кобит

Вместе с тем он заявил, что мотив был жены артиста озвучен на суде. Причиной убийства послужила ревность.

«Мы не хотим, чтобы виновный человек ушел от уголовной ответственности. Мы очень рады, что суд принял обоснованное решение об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу», — заявил он.

По словам юриста, теперь все зависит от следствия. Он подчеркнул, что адвокаты потерпевшей стороны будут активно помогать органам.

В конце июля в квартире в Санкт-Петербурге был найден рэпер Энди Картрайт. Его тело было расфасовано по пакетам. Сама жена артиста уверяет, что хотела спасти мужа от бесславной смерти. Однако следователи заподозрили ее в убийстве. Сейчас девушку арестовали на два месяца.