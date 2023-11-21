Эксклюзив 21 ноября 2023, 16:41 «Она спокойный человек». Знакомые девушки из Апатитов не поверили, что она могла убить сына Знакомые подозреваемой в убийстве сына жительницы Апатитов назвали ее спокойной РИА «Новости»

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Молодая мать из Апатитов Мурманской области вела себя спокойно и вряд ли могла убить маленького сына. Об этом «360» сообщили знакомые девушки.

Пресс-служба следственного управления СК России по Мурманской области указала, что 20-летнюю жительницу Апатитов обвинили в убийстве сына 2022 года рождения. По версии следствия, мать задушила ребенка из-за неприязни. Фигурантку задержали, на допросе она дала изобличающие показания, отметили в региональном главке Следкома.

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Одна из знакомых подозреваемой сообщила, что не ожидала от девушки такого поступка. Другая собеседница «360», знающая молодую мать, тоже не поверила, что та могла убить мальчика.

«Спокойная была, когда общались. А муж у нее где был на тот момент? Может, это муж начал вытворять, а на девушку молодую все скидывают. <…> Я не поверю, что она могла такое совершить», — заявила приятельница обвиняемой.

Третья знакомая тоже отметила, что не ожидала такого от жительницы Апатитов.

«Она вообще спокойный человек», — обратила внимание собеседница «360».

По данным Telegram-канала Shot, у подозреваемой и ее 19-летнего супруга остался трехлетний старший сын. Это подтверждают публикации пары в соцсетях. Shot сообщил, что старшего мальчика изъяли из семьи. Связаться с мужем обвиняемой «360» не удалось.