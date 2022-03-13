«Она сказала, что мы нищеброды». Мать убитой Гретты Ведлер считала, что ее дочь скрывается из-за долгов

Мать убитой модели Гретты Ведлер полагала, что ее дочь скрывается и не желает выходить на связь с родными. Об этом женщина заявила в беседе с РЕН ТВ.

По словам Лики Ведлер, ее дочь в последние годы предпочитала не общаться с семьей, поэтому долгое отсутствие каких-либо вестей от девушки она расценивала как знак того, что Гретта «влипла в какую-то историю» и теперь скрывается. Об исчезновении семья узнала только через три месяца после пропажи.

«Где-то в мае узнала, что она пропала. Я думала, что что-то там нахулиганила. Я же не знаю. Когда она уехала в Москву, она не посчитала нужным с нами общаться. „Лиза Алерт“ обратилась за помощью ко мне. Я высылала последние фотографии ее. Мне еще звонили из банка то, что она деньги брала. Просили, чтобы я помогла выплатить долг», — сообщила Лика.

Она отметила, что девушка брала деньги в кредит на пластику лица, однако выплатить его так и не смогла. Мать полагала, что исчезновение дочери может быть связано именно с этим.

Гретта уехала из дома в Липецке сразу после школы. Родные думали, что она поступает в МГУ на факультет журналистики. Однако потом выяснилось, что девушка учится совсем в другом университете. С родственниками Гретта перестала общаться практически сразу после переезда.

«Она прекратила со мной общаться. Она сказала, что мы нищеброды», — рассказала Лика Ведлер.

Ранее стало известно, что тело пропавшей год назад известной модели Гретты Ведлер обнаружили в чемодане в багажнике машины в Липецке. По подозрению в убийстве был задержан ее бывший спутник 23-летний Дмитрий Коровин. По предварительным данным, предполагаемый убийца расправился с Греттой в столичном отеле, а затем вывез тело в село под Липецк.