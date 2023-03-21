Эксклюзив 21 марта 2023, 17:32 «Она сама упала». Подозреваемая в избиении грудного ребенка жительница Приморья заверила, что не трогала дочь Жительница Приморья подозревается в избиении полугодовалой дочери РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Приморье 20-летнюю местную жительницу подозревают в жестоком избиении полугодовалой дочери. Новоиспеченная мама в беседе с «360» заверила, что девочка сама упала.

По словам девушки, в момент происшествия она тяжело болела. Дочь была рядом с ней. Ночью девочка проснулась и начала плакать.

Реклама

«Я ее подняла за одну руку, она крутилась на этой руке, получается. Потом я положила ее на кровать и пошла делать ей смесь. Она упала с кровати на эту же руку. И получился перелом», — рассказала молодая мать.

Реклама

Пострадавшая девочка — единственный ее ребенок. Девушка уверяет, что не трогала дочь.

«Я ей не наносила удара, она сама упала. <…> Она сейчас не со мной, она в Доме малютки. Но я звоню туда, говорят, что вроде более-менее», — подчеркнула она.

Сейчас молодую мать привлекают к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. По данным РЕН ТВ, проживающая в Дальнегорске девушка жестоко избила дочь 16 марта. Ребенка привезли в больницу с травмой плеча. Источник портала отметил, что девушка не работает и имеет судимость. Также она якобы стоит на учете у психиатра и нарколога из-за злоупотребления алкоголем.