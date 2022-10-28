«Она очень хотела жить». Родные убитых казанским маньяком девочек пожелали ему расстрела | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 16:58 «Она очень хотела жить». Родные убитых казанским маньяком девочек пожелали ему расстрела Родные погибших от рук казанского маньяка Птицына рассказали про его зверства РИА "Новости"

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Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в серии убийств и изнасилований Игоря Птицына. Его жертвами стали три девушки, две из которых были несовершеннолетними. Также от его действий пострадали семь женщин. Родные погибших в беседе с «360» заявили, что хотели бы для маньяка расстрела.

Родственница убитой школьницы на Глубоком озере рассказала, что Птицын нападал зимой. Одной из пострадавших стала лыжница, которая вышла на прогулку с младшим братом. Когда мальчик от нее отстал, а она ждала ребенка, маньяк напал на нее и изнасиловал.

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«Было также, что он остановил женщину, которая ехала на велосипеде с маленьким ребенком. Он также заставил ее слезть с велосипеда, отвел в кусты. Дочка осталась на тропинке», — добавила женщина.

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Она отметила, что Птицын в ходе суда заявил, что не знал о возрасте убитых и пострадавших, так как всегда нападал сзади. Но родные жертв в это не верят.

«В своих показаниях он говорил, что когда встретил одну из девочек, то шел ей навстречу. На Глубоком озере он сам рассказывал, что, сидя на кочке, наблюдал за будущей жертвой. То есть видел, что это несовершеннолетние», — подчеркнула родственница.

Она опровергла слова Птицына, заявившего, что он не хотел убивать. Мужчина настаивал, что после первого удара школьница еще двигалась.

«Я на суде ему показала фотографии и спросила: можно ли в таком состоянии еще чем-то двигать? Там мозг был снаружи. Экспертиза выяснила, что смерть наступила после первого удара, а он на этом не останавливался, то есть просто забивал своих жертв», — подчеркнула собеседница.

По ее словам, убитая Птицыным на Глубоком озере девушка перед походом встретила отца и сказала: «Папа, я так жить хочу». На что тот ответил, что перед ней вся жизнь. В день наступления 18-летия погибшей девочки родные отметили 40-й день после ее смерти.

«Она очень ждала свой день рождения. Мечтала быть загорелой и самой очаровательной на совершеннолетие. Очень хотела жить», — добавила родственница.

Женщина добавила, что жалеет только об одном: что в России нет смертной казни. В противном случае она бы настаивала на расстреле Птицына. По ее словам, если когда-либо законодательство поменяется, то женщина настоит на изменении наказания для маньяка.

По данным следствия, Игорь Птицын действовал в Казани с 2009 по 2017 год в районе озера Глубокое и в Авиастроительном районе, где находится лесопосадка. Выйти на маньяка следователям удалось только в прошлом году, когда он проходил по другому делу и его биоматериалы совпали с найденными на одном из тел. В ходе допроса Птицын признался и раскрыл все подробности своих нападений.

Верховный суд Татарстана приговорил его, кроме пожизненного заключения, к принудительному лечению, а также обязал выплатить компенсацию в пять миллионов рублей.