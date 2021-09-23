«Она очень Богу важна была». Родные пермской студентки рассказали о ней на прощании

Церемония прощания с погибшей студенткой Александрой прошла в Перми. Девушка стала одной из шести жертв стрелка, напавшего на вуз. Мать студентки Екатерина рассказала, что в момент нападения общалась с дочерью в мессенджере. Но в какой-то момент Саша перестала отвечать.

«Она не успела помыться, так как в это время в ванной лежали розы. Я еще спросила: по какому поводу цветы. Больше ответа не было. В 11:30 ее не стало», — рассказала Екатерина.

По ее словам, Александра была счастливой девушкой с большими планами на жизнь. В день нападения на вуз она планировала пойти на вторую прививку от коронавируса, перед которой хотела принять ванну, но не успела.

Тетя погибшей студентки отметила, что не готова выносить приговор стрелку. По ее словам, судить его должен Бог.

«Я просто могу сказать, что Саша была разносторонней. Ее сестра возила в мужской монастырь, где она пела в церковном хоре. Это было желание Александры. Значит она очень Богу нужна и важна была», — поделилась родственница студентки.

Крестная Александры заявила, что смерть девушки стала невосполнимой утратой для всех.

«Очень умная девочка во всех отношениях. Она жила в свое удовольствие. Собиралась замуж, хотела детей. Училась в музыкальной школе», — пояснила она. По словам родных, все они держатся из последних сил, несмотря на случившуюся трагедию.

Вооруженный студент напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет в минувший понедельник, 20 сентября. В ходе устроенной им стрельбы погибли шесть человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Семерых пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Москву для лечения. По данным пермского Минздрава в стационарах остаются 12 человек. Подозреваемый в нападении при задержании оказал сопротивление. В результате полицейским пришлось применить оружие.

Студент получил огнестрельное ранение. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту нападения следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемому грозит пожизненный срок.