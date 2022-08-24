«Она никогда не стремилась к норме». Влад Кадони рассказал о пропавшей звезде «Дома-2» Анастасии Кочервей

Настя Кочервей никогда не стремилась к норме и все про себя понимала. Об этом «360» рассказал участник передач «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Влад Кадони.

Он описал пропавшую Анастасию, тело которой, предположительно, обнаружили в петербургском канале, как забавную и веселую девушку, необычную и харизматичную, с очень смешной манерой речи.

«Есть люди, с которыми ты общаешься и видишь, что они стремятся быть ближе к норме, а Настя никогда не стремилась ближе к норме. Она понимала, что она, условно, баба-изюм», — рассказал Кадони.

Ранее стало известно, что в одной из рек Санкт-Петербурга нашли тело Анастасии Кочервей. По информации подруги звезды, у девушки были проблемы с наркотиками и алкоголем. Она продала дом в Краснодаре и перебралась в Петербург. Источник «360» рассказал, что в Москве у Кочервей возникли проблемы. Неизвестный мужчина якобы преследовал ее, чтобы устроить расправу.

Следователи проводят проверку по факту пропажи участницы шоу «Дом-2». Ее мать Ирина сейчас находится в Краснодаре, но вскоре отправится в Санкт-Петербург, где, предположительно, нашли тело звезды.