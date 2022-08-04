«Она не делала этого». Отец трех умерших детей заявил, что бабушка их не травила

Жительница Саратовской области, обвиняемая в убийстве трех внуков и 23-летней дочери-инвалида, на самом деле не травила детей. Об этом «360» заявил ее сын Александр.

«Она не травила. Я знаю, она такого не сделает. Я говорил с матерью, она сказала, что не знает, от чего умерли дети. Нам говорили, что все будет зависеть от ее показаний. Не знаю, от чего отравились дети, доказательной базы нет у полиции. Может, ей что-нибудь там сказали, на следственных действиях», — заявил мужчина.

Он рассказал, что в злополучный день у детей была тошнота, когда ситуация ухудшилась, ему позвонили и он приехал с работы.

«Сначала я приехал, потом уже скорая, как раз у меня дочка умерла вторая. У детей слабость была, старший попил воды и его стошнило. Скорая приехала, уехали с ним больницу. Вернулся из больницы, дома была уже полиция», — добавил Александр.

Мужчина добавил, что его мама давала детям лекарство, после которого они себя чувствовали нормально, легли спать.

«Мамка дала лекарство, когда детей стало тошнить, стало легче. Они ходили, все нормально, легли спать», — заключил сын обвиняемой.

Подозреваемая 49-летняя женщина на следственном эксперименте показала, как травила внуков, сообщил Следственный комитет России.

«Знала, что у мужа в бардачке лежала отрава. В тот день стала готовить ужин, спросила внуков, что они хотят, они сказали — молочный суп. Добавила соль для вкуса. Потом все отвлеклись, я добавила в суп отраву и накормила их», — рассказала женщина.

Суд заключил под стражу 49-летнюю подозреваемую. Следствие полагает, что 11 декабря 2021 года женщина, находясь дома, с целью причинения смерти своим малолетним внукам и 23-летней дочери-инвалиду подмешала отравляющее вещество им в пищу.

В результате 13 декабря 2021 года трое внуков и дочь подозреваемой скончались. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевших наступила в результате отравления неизвестным веществом.