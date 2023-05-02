Эксклюзив 02 мая 2023, 19:17 «Она не била, она давила». Мать девочки, пострадавшей от воспитателя частного детсада в Люберцах, рассказала о побоях Воспитатель частного детсада в Люберцах избила двухлетнюю девочку Freepik

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Воспитательница частного детского сада в Люберцах избила одну из воспитанниц, девочку 2020 года рождения. Ее мать Мария рассказала об этом в соцсетях, приложив фотографии ссадин и синяков. В разговоре с «360» она рассказала подробности случившегося.

По словам Марии, она сама заметила непонятные следы на коже ребенка. Затем из разговора с дочерью стало ясно, что синяки ей поставила ее воспитательница. Травмы несерьезные, переломов у нее нет, заявила девушка. Однако есть множество синяков на шее, спине и даже лице.

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«Синяки. Она не била, она давила. <…> Я и сама обнаружила, и дочка подтвердила», — рассказала она.

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Почему воспитательница сделала это, за какие проступки она решила так жестоко наказать девочку, Мария не знает.

Сейчас правоохранительные органы начали проверку.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в управлении Следственного комитета по Подмосковью.

В прокуратуре также заявили, что проверяют появившиеся в Сети сведения о нанесении телесных повреждений ребенку в частном детском саду Люберец.