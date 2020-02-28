«Она хвалила его за успехи». Соседка отказалась верить, что москвичка убила сына с ДЦП одним ударом

Соседка московской семьи, в которой умер ребенок с ДЦП, хорошо отзывается о маме мальчика. По ее словам, женщина занималась школьником. Собеседница «360» заявила, что произошедшее могло быть несчастным случаем.

Эта история выбивается из обычной криминальной хроники. Во-первых, ребенок страдал ДЦП. У него были проблемы с ногами, но, несмотря на это, он ходил в школу. Во-вторых, мама мальчика, которая по неподтвержденной версии его убила, была глухой. Из-за этого соседи не раз становились негласными свидетелями ее разговора с ребенком. Собеседница «360» заявила, что в принципе ничего плохого от нее не слышала.

«Если бы она не была глухая, то я сказала бы, что она орет. Но она глухая — все время громко говорит», — поделилась впечатлениями соседка.

По ее словам, женщина обычно объясняла сыну, как вести себя в школе. Вместе они делали уроки.

«Мама, не бей, не обижай!» — такого я не слышала. Она хвалила его за успехи соседка.

По словам женщины, иногда мама позволяла себе нецензурно высказываться. Но это, скорее всего, она делала от избытка чувств, а не со зла. Еще мама мальчика покупала ему велосипед, самокат, водила кататься на коньках.

«Она собаку завела. Как я поняла, для ребенка», — добавила собеседница «360».

Учитывая все эти моменты, соседка не верит, что женщина могла специально убить сына.

«Я не могу сказать, что она настолько плохая. Она же не алкоголичка, пьяная не валяется. Это похоже на несчастный случай», — резюмировала соседка.

Ранее СМИ писали, что вечером 39-летняя мать-одиночка из Москвы устроила своему девятилетнему сыну скандал. Она требовала от него лучше учиться. В истерике ребенок убежал в другую комнату. Но на этом конфликт не закончился. Когда у матери сдали нервы, то она ударила школьника кулаком в грудь. Он упал на колени, начал задыхаться и хрипеть. Через некоторое время мальчик умер.