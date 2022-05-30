«Она была свежей всегда». Отец балерины Алеси Лазаревой назвал причину ее смерти

Молодая балерина Алеся Лазарева, которую нашли мертвой в Москве, умерла от проблем с сердцем, на которые прежде никогда не жаловалась. Об этом ее отец Анатолий Лазарев рассказал «360».

Отец 20-летней Алеси получил свидетельство о ее смерти.

«Причина смерти: „сердечная смерть внезапная“. Больше тут ничего не написано», — сообщил он.

Алеся не жаловалась на проблемы с сердцем. По словам отца, люди не всегда обращают на это внимание.

«Так-то вроде она была свежей всегда, бодрой и здоровой. Ноги в основном, шишки», — сказал он.

Отец рассказал о последнем разговоре с дочерью, который состоялся незадолго до ее смерти.

«За восемь часов [до смерти] я с ней разговаривал. Мы смеялись и ржали, ничего не предвещало [беды]. Собирались приехать, конкурс отработать, а потом в баню париться», — сообщил отец погибшей.

О смерти Лазаревой ранее сообщили в московском Театре классического балета. Балерины не стало 29 мая, спустя два дня после того, как она завоевала золотую медаль на конкурсе.