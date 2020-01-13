«Она была сильно в меня влюблена». Супругу депутата Хананашвили могли попытаться убить из ревности

Хананашвили подчеркнул, что Светлана до их пор находится в тяжелом состоянии. Он уточнил, что она дышит благодаря искусственной вентиляции легких.

«У нее очень большая кровопотеря, почти четыре литра она потеряла. Сейчас врачи очень аккуратно восстанавливают, возможны осложнения из-за потери критического количества крови. Поэтому они боятся, что если сейчас снимут ее с искусственной вентиляции легких, могут возникнуть осложнения», — пояснил супруг пострадавшей.

Михаил уточнил, что его жена получила шесть ножевых ранений — задели артерию, печень и оба легких, а также порезали лицо. Супруг предположил, что ее пытались убить — на это указывает тяжесть ранений и их расположение.

По подозрению в организации покушения следователи задержали директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову. Хананашвили заявил, что знаком с ней. Михаил отметил, что его с ней связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения. Однако Маслова хотела, чтобы дружба превратилась в нечто большее — именно это, по мнению Хананашвили, могло стать причиной нападения на его супругу.

«Она была очень сильно влюблена в меня. Вряд ли это финансовый спор или обида за что-то. Я думаю, тогда покушение было бы уже на меня. Это уже второе нападение на супругу — я так понимаю, первое тоже она организовала», — рассказал Хананашвили.

На супругу депутата девятого января напал неизвестный мужчина. Он нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся. Подозреваемого уже нашли — по данным сайта kр.ru, им оказался 21-летний студент РЭУ Плеханова Николай Фролов. Вместе с ним следователи задержали 20-летнюю Ирину Погарченко, подругу нападавшего. По словам Михаила Хананашвили, она была наводчицей, а он — исполнителем.