«Она бы никогда в жизни туда не пошла». Мать убитой школьницы в Ростовской области рассказала о пропаже дочери | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 16:18 «Она бы никогда в жизни туда не пошла». Мать убитой школьницы в Ростовской области рассказала о пропаже дочери Мать жестоко убитой школьницы под Ростовом: искали там, где она обычно ходила РИА "Новости"

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В Ростовской области нашли тело пропавшей 12-летней девочки с колото-резаными ранами и травмой головы. Мама убитой заявила, что дочь всегда приходила домой до того, как на улице стемнеет. Женщина в беседе с «360» призналась, что с мужем искала девочку совершенно в другом месте.

В СК по Ростовской области сообщили, что 25 октября на территории хутора Тереховский Усть-Донецкого района региона нашли истерзанное тело 12-летнего ребенка. Специалисты осмотрели место происшествия и завели уголовное дело об убийстве.

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Анна, мама убитой девочки, подчеркнула, что сразу забеспокоилась из-за отсутствия дочери дома. По ее словам, школьница никогда не задерживалась на улице допоздна.

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Она никогда никуда не пропадала. Где только темнело, домой приходила. [В тот день] прошло около часа, я начала по родственникам звонить, везде бить тревогу, потому что ребенка нет. И уже начало темнеть. <…> Около семи часов муж ездил со старшей по делам, делали документы, пришел, я старшего оставила с младшим ребенком, а сами пошли искать Анна мама убитой девочки.

Женщина пояснила, что искала дочку вместе с мужем. Они долго осматривали местность, однако ходили не в том месте, где в итоге нашли тело.

«Искали, бегали везде, проверяли. <…> Мы даже не думали, что она туда пойдет, где ее нашли. Она бы никогда в жизни туда не пошла бы. Анна.

По данным kp.ru, 24 октября девочка отправилась в соседнее село за хлебом. Магазин располагался неподалеку, а школьнице нужно было перейти только через мост. На телефон матери пришло СМС-оповещение о том, что ребенок совершил покупку. Однако домой девочка не вернулась. Сначала ее искали своими силами, а на следующий день подключили полицию.

Источник «Царьграда» сообщил, что подозреваемых по делу об убийстве пока нет.