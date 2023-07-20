Эксклюзив 20 июля 2023, 15:08 «Он же паспорт кидал». Пострадавшая в клубе Барнаула удивилась работе местной полиции Пострадавшая в клубе Барнаула заявила, что МВД известна личность нападавшего РИА «Новости»

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Полицейским известна личность нападавшего на девушку в клубе Барнаула, потому что он демонстрировал свой паспорт. Об этом «360» рассказала сама пострадавшая.

«Его личность известна им, это 100%. Он же паспорт кидал. Я в шоке», — отметила она.

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В пресс-службе МВД по Алтайскому краю рассказали «360», что правоохранители проводят проверку по факту инцидента, но личность незнакомца пока не установили. В местном главке полиции на запрос по поводу ситуации не ответили.

В одном из клубов Барнаула девушка пострадала от рук незнакомца, он пробил ей голову стеклянной бутылкой. По ее словам, она пришла в заведение петь песни в караоке и отдохнуть с друзьями.

В какой-то момент к девушке с предложением продолжить вечер в более интимной обстановке подошел один из посетителей. Получив отказ, он ударил девушку по голове бутылкой.

В комментарии «360» девушка рассказывала, что прибывшие в клуб полицейские задержали дебошира.

Сама пострадавшая в настоящее время находится в медицинском учреждении, ей предстоит длительное лечение.