20 июля 2023, 15:08
«Он же паспорт кидал». Пострадавшая в клубе Барнаула удивилась работе местной полиции
Пострадавшая в клубе Барнаула заявила, что МВД известна личность нападавшего
Полицейским известна личность нападавшего на девушку в клубе Барнаула, потому что он демонстрировал свой паспорт. Об этом «360» рассказала сама пострадавшая.
«Его личность известна им, это 100%. Он же паспорт кидал. Я в шоке», — отметила она.
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В пресс-службе МВД по Алтайскому краю рассказали «360», что правоохранители проводят проверку по факту инцидента, но личность незнакомца пока не установили. В местном главке полиции на запрос по поводу ситуации не ответили.
В одном из клубов Барнаула девушка пострадала от рук незнакомца, он пробил ей голову стеклянной бутылкой. По ее словам, она пришла в заведение петь песни в караоке и отдохнуть с друзьями.
В какой-то момент к девушке с предложением продолжить вечер в более интимной обстановке подошел один из посетителей. Получив отказ, он ударил девушку по голове бутылкой.
В комментарии «360» девушка рассказывала, что прибывшие в клуб полицейские задержали дебошира.
Сама пострадавшая в настоящее время находится в медицинском учреждении, ей предстоит длительное лечение.
МВД РФ
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