«Он же начал меня травить!» Публицист Понасенков ответил на обвинения доцента Соколова

Бывший доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, обвинил в произошедшем своего заклятого врага Евгения Понасенкова — якобы тот устраивал травлю, из-за чего у историка сдали нервы. Но публицист уверен: Соколов все перевернул.

«Что касается травли, то здесь все перевернуто, потому что травля началась с его стороны. Я молодой человек без ресурса, а за ним — настоящая армия, СПбГУ, его защищали различные адвокаты — за ним дикие, чудовищные ресурсы», — рассказал «360» Понасенков.

По его словам, Соколов начал снимать «хамские ролики» про монографию коллеги и всячески подначивал и оскорблял его в интернете.

«Он же начал меня травить! В итоге его судьба так наказала. Он по своей натуре убийца — был осужден за гибель человека в 80-е годы, еще до моего рождения. В 2008 году он уже избивал свою сожительницу. Это матрица поведения, мы должны это понять», — подчеркнул публицист.

Соколов, между тем, уверен в обратном — на очередном судебном заседании историк попросил судью не учитывать информацию об избиениях.

«Это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами, которая с начала 2008 года обрушилась на меня и Анастасию и послужила причиной всех этих страшных событий», — заявил Соколов в зале суда.

Историк Олег Соколов обвиняется в жестоком убийстве. По версии следствия, в ноябре 2019-го он расчленил свою аспирантку и попытался утопить останки тела в реке.