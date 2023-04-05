Эксклюзив 05 апреля 2023, 02:02 «Он спас Треповой жизнь». Журналист Марат Арнис рассказал подробности теракта в Петербурге Журналист Арнис рассказал, что Трепову от взрыва спас сидевший перед статуэткой Татарский РИА «Новости»

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Журналист Марат Арнис, пострадавший во время теракта в Петербурге, рассказал «360» подробности встречи с военным корреспондентом Владленом Татарским. Он объяснил, как Дарье Треповой удалось выжить в результате взрыва.

По словам журналиста, Трепова вела себя очень раскованно, дружелюбно, не вызвала никаких подозрений. Девушка пришла после начала мероприятия и села на последний ряд.

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«Когда она вручила статуэтку, то пошла назад на свое место, а сидела она в конце зала, хотя были места поближе. Владлен предложил ей сесть рядом с ним. Она сказала, что стесняется, но все равно согласилась», — заявил Арнис.

Он подчеркнул, что военкор предложил Треповой на выбор два места, одно было со стороны статуэтки, а второе находилось подальше у окна.

«Она предпочла второй вариант и села туда. Получается, что между статуэткой и ней стоял Владлен, который принял на себя главный удар и тем самым, по иронии судьбы, спас ее жизнь», — сказал Арнис.

Журналист добавил, что девушка вышла самая последняя и никуда не спешила. Она долгое время стояла на месте и осматривала пострадавших.

«Трепова вышла последней, абсолютно спокойная, посмотрела направо, посмотрела налево, а потом позвонила по какому-то номеру и пошла медленным шагом», — отметил собеседник «360».

Ранее подозреваемую в причастности к теракту в Петербурге Дарью Трепову взяли под стражу на два месяца. Суд решил сделать процесс по делу закрытым.