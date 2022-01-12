«Он сам рассказывал, что ранее судимый». Сын убитого депутата Розина рассказал о подозреваемом

Задержанный по подозрению в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина ранее работал у него прорабом. Они были знакомы с парламентарием 5–10 лет. Об этом сын погибшего Илья рассказал «360».

Серьезных конфликтов между депутатом и его предполагаемым убийцей раньше не было. У них были рабочие отношения. По словам сына убитого, они долго работали вместе.

«Он у него строителем работал. Или прорабом, точно не знаю», — сообщил Илья.

Илья не знает, что могло послужить причиной конфликта, приведшего к убийству депутата.

Депутат прежде никогда не жаловался сыну на подозреваемого. Сын тоже общался с ним.

«По характеру он вспыльчивый, конфликтный», — отметил Илья.

Молодой человек в курсе, что подозреваемый ранее был судим.

«Мне он сам рассказывал, что ранее судимый. Он мне сказал, что у него 162-я, за разбой с оружием», — сообщил он.

Илья узнал о том, что отца подстрелили, когда он уже приехал в больницу. В тот день они не общались.

Подозреваемый говорил Илье, что у него есть оружие.

«Говорил, что он охотник. Оружие есть. У него не одно ружье, несколько», — сказал сын погибшего.

По словам Ильи, убийца подстрелил его отца недалеко от сельского магазина.

«По разговорам, да, на улице в районе магазина. Или за магазином, или перед магазином, я не знаю точно», — отметил он.

Депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин 11 января приехал в больницу с огнестрельным ранением. Его не спасли. Перед кончиной депутат назвал имя стрелявшего. Ранее СМИ сообщили, что предполагаемого убийцу задержали.