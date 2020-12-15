Подозреваемый в убийстве женщины возле магазина в подмосковном Ковригино, возможно, психически нездоров.

«Родители привезли мужчину из Испании и поселили на даче. Он психически ненормальный», — рассказал житель Ковригино «360».

Во вторник, 15 декабря, подозреваемый увидел в магазине женщину, после чего вышел за ней, прошел около ста метров и набросился на нее с ножом, ударив в спину и в шею не менее четырех раз. Она скончалась на месте.

«Местная продавщица магазина, которая стала свидетелем убийства, после преступления пыталась остановить убийцу, сбив его машиной», — рассказали «360».

После нападения полиция ввела план «Перехват». Подозреваемого задержали практически сразу после нападения, он находился в машине такси. Нападавшим оказался 25-летний мужчина. Полицейским он сказал, что женщина это заслужила.