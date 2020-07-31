«Он просто себя выгораживает». Сестра зарезавшего жену мужчины о его ревности

Житель Башкирии, зарезавший жену на глазах у малолетних детей и свидетелей, «выгораживает себя», когда говорит о причинах конфликта, считает его сестра Ольга Алексеева. Об этом она сообщила «360».

Убийство произошло 29 июля. В тот день жители башкирского поселка Александр Алексеев, его жена Оксана и две их дочери ехали в Сатку Челябинской области. Там одной одному из детей нужно было попасть в поликлинику. Не доезжая до города, супруги остановились, чтобы сделать фотографии. Они начали ссориться, и Александр ударил жену ножом. Женщина выбежала из машины, но супруг догнал ее и убил. Происшествие снял на телефон один из автомобилистов.

После случившегося подозреваемый говорил, что супруга якобы не дала ему пароль от своего телефона, и он ударил ее из ревности.

«Я не могу дать объяснение его действиям и поступкам. Я думаю, он просто себя выгораживает таким способом», — заявила «360» его сестра Ольга.

Она добавила, что не поддерживает брата и не хочет с ним общаться. «Я полностью на стороне Оксаны, ее родителей и детей. Я не защищаю его и не оправдываю абсолютно», — сказала она.

Также Ольга сообщила, что недавно потеряла отца — он умер от онкологии.

С женой брата она общалась «довольно хорошо»: накануне убийства женщины говорили по телефону. Оксана «хотела прийти в гости с детьми».

Александр и Оксана ранее уже ссорились, но потом, по словам Ольги «они помирились, решили, что будут снова жить вместе и повезли ребенка в поликлинику».

Сейчас дети находятся в семье своего дяди — брата Оксаны. Мужчина рассказал Ольге, что они чувствуют себя нормально.