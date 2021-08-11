«Он подавлял их волю». Адвокат сестры Хачатурян объяснил результаты экспертизы

Согласно результатам новой экспертизы, сестры Хачатурян убили отца из-за стресса и насилия со стороны отца. По словам адвоката Марии Хачатурян Ярослава Пакулина, Михаил подавлял волю своих дочерей. Об этом защитник рассказал «360».

По словам адвоката, экспертизу пришлось проводить заново, поскольку сестры рассматриваются уже в ином качестве — не обвиняемых, а потерпевших.

«Мы ознакомились с заключением этих экспертиз. Они подтверждают и углубляют ранее сделанные выводы. По потерпевшим ставился вопрос, имели ли они возможность как-то сопротивляться, как-то реагировать на поведение отца. Был дан ответ — судя по поведению отца и по поведению девушек, о том, как они рассказывают о произошедшем, они не могли реагировать и не ждали помощи ни от родственников, ни от правоохранительных органов, потому что не знали, как это может отразиться на их судьбе. Он подавлял их волю, использовал то, что они зависимы от него. Это все теперь установлено экспертами», — пояснил Пакулин.

По словам правозащитника, экспертиза дала понять, что изначально сестры Хачатурян не врали относительно происходившего в семье. Пакулин подчеркнул, что исследователи установили, что девушки не склонны приукрашивать и давать неверные суждения.

«По Михаилу экспертизу посмертную также провели. Если раньше он исследовался в качестве пострадавшего, то теперь он был посмертно рассмотрен как обвиняемая сторона. Эксперты также пришли к выводу, что у него были некоторые особенности в сексуальных предпочтениях, в поведении, которые также описывают потерпевшие», — заключил юрист.

Сестры Хачатурян убили своего отца 27 июля 2018 года. Об этом они сами сообщили в полицию. В тот момент им было 17, 18 и 19 лет. За эти годы было проведено множество экспертиз, которые показали, что старшие сестры отдавали отчет своим действиям. Девушки утверждали, что пошли на преступление из-за физического и морального насилия со стороны отца.