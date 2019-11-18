«Он плакал и приносил извинения». Адвокат автомобилиста из Мытищ раскрыл причины убийства пешехода

В Мытищах произошла разборка на дороге: повздорили мужчины, одному из которых, Виктору Чубаке, почти 70 лет, другому, погибшему — 43. В результате младший погиб на месте от ножевого ранения. Чубаку задержали и арестовали на два месяца. Адвокат Роман Табаков объяснил причины ссоры мужчин.

«Потерпевший, во-первых, был пьяный. Во-вторых, переходил дорогу в неположенном месте. Угрожал убийством моему подзащитному — это зафиксировано на регистраторе, все записано. Нанес удар по лицу. Человеку почти 70 лет. И когда полез в машину после удара по лицу, он схватил нож, а нож ему дала супруга. Он поехал на рынок капусты купить. Положил нож в машину вместе с капустой, все. Нападавший послал его *** и назвал *** (мужчиной нетрадиционной ориентации — ред.). Человека это обидело. И после того, как его ударили, он пытался вытащить из машины [нападавшего] и нанес ему удар — не смотря куда. И поехал дальше», — объяснил Табаков.

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По словам защитника, целью его подзащитного было не убить, а отпугнуть, пресечь направленные против него самого противоправные действия. Поэтому произошедшее в результате конфликта — это роковая случайность.

«Он и плакал, и приносил извинения. Здесь никакого нет шоу, это трагедия двух семей», — заключил юрист.

Происшествие случилось днем 16 ноября. На проезжей части разгорелся конфликт. Повздорили водитель легковушки и пешеход. В ходе ссоры автомобилист схватился за нож и через открытое окно ударил пешехода. Ранение пришлось в шею. От полученной травмы 43-летний мужчина погиб, автомобилист с места происшествия скрылся. Позже он был задержан и подписал явку с повинной.