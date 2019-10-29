«Он ничего не будет выполнять»: истец по делу Грудинина признался в усталости от судебной тяжбы

Акционер Совхоза имени Ленина Нина Солодовникова рассказала «360», что судебная тяжба против Павла Грудинина была утомительной. По ее словам, на радость от победы не осталось сил.

«Мы рады, но мы столько уже судимся, что у нас на радость не осталось эмоций. Он (Павел Грудинин — прим. ред.) столько времени водил нас за нос. С ним судиться — это кошмар какой-то», — рассказала Солодовникова.

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На вопрос, выполнит ли Грудинин решение суда, собеседница ответила, что выполнит, только когда над ним нависнет дамоклов меч.

«Он ничего не будет выполнять. Все у него неверно, все у него неправильно. Он будет придумывать любые причины, чтобы только не платить. Это не финал, это точно абсолютно», — поделилась своими соображениями по поводу продолжения истории Солодовникова.

Она добавила, что никто из истцов от Грудинина лично ничего не хочет. Все желают одного: чтобы деньги перешли совхозу.

Ранее адвокат акционеров Совхоза имени Ленина Дмитрий Мальбин сообщил «360», что арбитражный суд Подмосковья частично удовлетворил иск акционеров предприятия к Грудинину — экс-кандидата в президенты России обязали выплатить 1,066 миллиарда рублей и судебные издержки.

По мнению истцов, Грудинин причинил ущерб предприятию, когда продал в 2008 году принадлежащую совхозу землю по заниженной стоимости компании «ТТ Девелопмент». Он был одним из ее учредителей.