«Он ничего не будет выполнять»: истец по делу Грудинина признался в усталости от судебной тяжбы
«Мы рады, но мы столько уже судимся, что у нас на радость не осталось эмоций. Он (Павел Грудинин — прим. ред.) столько времени водил нас за нос. С ним судиться — это кошмар какой-то», — рассказала Солодовникова.
Акционеры Совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина более миллиарда рублейПодробнее
На вопрос, выполнит ли Грудинин решение суда, собеседница ответила, что выполнит, только когда над ним нависнет дамоклов меч.
«Он ничего не будет выполнять. Все у него неверно, все у него неправильно. Он будет придумывать любые причины, чтобы только не платить. Это не финал, это точно абсолютно», — поделилась своими соображениями по поводу продолжения истории Солодовникова.
Она добавила, что никто из истцов от Грудинина лично ничего не хочет. Все желают одного: чтобы деньги перешли совхозу.
Ранее адвокат акционеров Совхоза имени Ленина Дмитрий Мальбин сообщил «360», что арбитражный суд Подмосковья частично удовлетворил иск акционеров предприятия к Грудинину — экс-кандидата в президенты России обязали выплатить 1,066 миллиарда рублей и судебные издержки.
По мнению истцов, Грудинин причинил ущерб предприятию, когда продал в 2008 году принадлежащую совхозу землю по заниженной стоимости компании «ТТ Девелопмент». Он был одним из ее учредителей.