«Он не ходил с рождения». Соседи рассказали о мальчике-инвалиде, который умер дома в Ногинске

Мальчик-инвалид, тело которого нашли в квартире в Ногинске, мог умереть около двух недель назад. Мать бросила его дома одного, за ним никто не ухаживал, ребенок не ходил с рождения. Соседи рассказали «360», что семья состояла на учете, и к ним часто приезжали органы опеки, но мать постоянно пропадала.

Одна из соседок рассказала, что мальчика-инвалида нашли мертвым 17 мая. По словам женщины, семья состояла на учете, к ним постоянно приезжали полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних. Но матери не было дома, и им никто не открывал.

«Давно надо было забрать его в детский дом. Они придут, постучатся, нет ее, и опять уходили», — сказала она.

Соседка рассказала, что у матери есть еще двое детей, но они сейчас в интернате.

Умерший мальчик-инвалид жил с матерью. По словам соседки, он не мог самостоятельно передвигаться.

«Он больной, не вставал, не ходил вообще с рождения. Дома ее не бывало», — сообщила она.

Мать приходила, кормила ребенка, но потом пропадала, и за ребенком никто не ухаживал.

Другая соседка рассказала, что начала жить в этом доме около семи лет назад, и помнит эту семью.

«Сначала она еще ничего была, ну а потом пошло-поехало, скатилась, алкоголь свое дело сделал. Мы так полагаем, что она жила на пособия детские, потому что не работала. Увидели, что полиция вскрывает дверь, вышли, и тут уже все понятно стало», — сообщила она.

Соседка узнала, что матери мальчика не было дома несколько дней.

«Когда вскрыли дверь, уже было поздно. Он уже был мертв. Как полиция нам сказала, что около двух недель. Дальше ее поймали где-то там, на очередной квартире, где она выпивала», — сказала она.

У матери было много «приходящих и уходящих» мужчин, в основном «нерусских», добавила соседка.

В подмосковном СК завели уголовное дело по статье «Убийство». Мать мальчика допрашивают. Обстоятельства гибели ребенка выясняются. Причину смерти назовут по результатам экспертизы.