«Он не был склонен к насилию»: знакомый подозреваемого в убийстве жены в Петербурге рассказал о нем

Знакомый мужчины, подозреваемого в убийстве своей жены на фоне ревности, рассказал о его характере. По словам Андрея, тот был позитивным человеком.

«У него мама тут живет, недалеко. А вот отца Саши я видел пару дней назад. Даже поговорили с ним. Вот сейчас хочу заехать к нему. Вообще, если это произошло на Коломяжском, то это дом ее родителей», — прокомментировал случившееся знакомый мужчины Андрей.

Он отметил, что был знаком с подозреваемым еще до свадьбы, однако последние два года они не общались. Раньше мужчины вместе ходили заниматься в спортивный зал.

«Он не был склонен к насилию, да и в принципе позитивным человеком был», — отметил собеседник.

Ранее «360» сообщал о том, что на Коломяжском проспекте в Петербурге нашли тело женщины. По подозрению в убийстве задержали ее мужа. Предположительно, он решил расправиться с супругой из-за ревности. Во время ссоры мужчина схватил нож и нанес женщине несколько ударов, а затем выбросил тело с 13-го этажа.

Расследования данного дела продолжается. Следствие опрашивает возможных свидетелей происшествия.