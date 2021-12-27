«Он нас всех поубивает». Сестра вероятного убийцы жены и детей в Канске рассказала о конфликтах в семье

Предполагаемый убийца своей жены и двух детей в Канске узнал, где они жили, после крещения дочери. Жена скрывала свой адрес, так как боялась, что он может их убить. Об этом «360» рассказала сестра мужчины.

По словам сестры мужчины, конфликты в семье начались в сентябре. Предположительно, из-за того, что он избивал жену и детей, они решили от него переехать. После этого мужчина замкнулся в себе.

«Он спокойный, сильно ничего не рассказывает. Мы с мужем ходили, чтобы его разговорить. Когда она ушла, он замкнулся и не открывал никому. Мы к нему стучали и ходили вокруг, мало ли, ему же плохо. Он скрытный очень. Не делился ни с друзьями, ни с кем», — рассказала его сестра.

Жена предполагаемого убийцы говорила, что конфликты в семье начались из-за денег, которые они не могли распределить. Мужчина на что-то откладывал, а продукты покупали на деньги жены.

По словам сестры мужчины, о проблемах в семье она начала догадываться в феврале. Тогда его жена уже убегала из дома к подругам.

«Потом начались вот эти ссоры. Я думаю, может быть, он в телефоне что-то нашел у нее, что вот это спровоцировало», — предположила она.

Погибшая боялась, что муж расправится и с ней, и с детьми.

«Света говорила: Галя, я боюсь, что он нас всех поубивает. Я говорю, ты ерунду-то не говори. Она убежала, просила: „Ты только не говори, мне мы живем“», — сообщила Галина.

Мужу стало известно, где проживала его жена с детьми, когда после крещения младшей дочери они договорились встретиться и попить чай, чтобы отметить это.

«Меня дома не было, на квартиру они не захотели, где они жили, и пришлось ехать туда, где они на данный момент жили», — объяснила она.

Женщина с детьми жила в квартире у родственников. До этого момента мужчине не был известен ее адрес.

Семью из четырех человек обнаружили мертвыми в квартире в Канске в понедельник. По одной из версий следствия, мужчина мог убить жену и двух детей, после чего покончил с собой.