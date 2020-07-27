«Он нас обрабатывал в течение двух лет». Историки Соколов и Понасенков поспорили в суде

Главный научный оппонент историка Олега Соколова заявил, что его нельзя было допускать до неопытных молодых людей. По словам Евгения Понасенкова, он даже обращался с этим к руководству СПбГУ.

«Я считаю, что этого человека нельзя было допускать до подрастающего поколения, до неопытных молодых людей», — сказал Понасенков на суде над Соколовым.

Историк в долгу не остался и напомнил, что Понасенковым так и не заплатил 175 тысяч рублей по решению Савеловского суда «за ваше безобразие, за ваши оскорбительные ролики».

Соколов в очередной раз заявил, что из-за оскорблений Понасенкова Анастасия Ещенко очень расстраивалась и рыдала. По его словам, оппонент регулярно выкладывал «чудовищные ролики» длительностью по два часа.

Он нас обрабатывал в течение двух лет. Он сделал так, что ситуация стала психотравмирующей. Это фактически человек, который спровоцировал все это происшествие Олег Соколов.

Олег Соколов осенью прошлого года во время ссоры убил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, а потом расчленил ее. Останки девушки он попытался выбросить в Мойку в Санкт-Петербурге. Историка задержали, его обвиняют в убийстве.

Конфликт между Понасенковым и Соколовым начался из-за обвинений в плагиате. Историк считает труды своего оппонента ненаучными.