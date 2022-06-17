«Он и раньше ее бил». Жителя волгоградского села заподозрили в убийстве 2-летней дочки

Жителя поселка Горный Балыклей Волгоградской области заподозрили в убийстве двухлетней дочери. По версии следствия, 25-летний пьяный мужчина был раздражен плачем девочки и решил «успокоить» ее кулаками. В поведении всей этой семьи «не было ничего адекватного», рассказали «360» соседи. Дети — их было трое — часто оставались без присмотра, сыновья курили с первого класса.

По информации Следственного комитета России, мужчина ранее был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Соседи утверждают, что два года назад в этом же поселке он смертельно ранил косой человека. После этого мужчина попал в тюрьму, но «провел там где-то год и вышел». За это время супруга родила ему дочь. Это был ее третий ребенок — старшие, сыновья, учатся в средних классах.

«Он ничего адекватного, как она, так и он. У него и друзья такие же — то уголовники, то алкоголики. Она часто в их компании проводила время, дети были без присмотра. Ее дети в первом классе уже курили», — поделились соседи.

По их словам, подозреваемого «мало кто знает тут» — он из соседнего села. Любит выпить.

«И она пьет, и ее мама. На школьные линейки бабушка приходила в нетрезвом виде, на школьное собрание — с запахом перегара», — заявили соседи.

Накануне трагедии, 16 июня, они видели, как супруги гуляют с ребенком.

«Спина и ножки были синими»

По данным СК России, 37-летняя жена подозреваемого пыталась спасти дочь, когда муж стал ее избивать. Но в результате тот накинулся с кулаками и на супругу. Она сбежала в соседнюю квартиру и вызвала правоохранителей.

«Мы не можем понять, как это мать не смогла защитить своего ребенка, которого убивали. Как бы он ее ни закрывал — разбила бы стекло, окно, ударила бутылкой по голове», — недоумевают соседи.

Родственница матери убитого младенца предположила, что женщина «просто пьяная лежала», а вовсе не пыталась защитить ребенка.

«Он дитя и до этого избивал. При свидетелях. Девочка была в синяках, спина и ножки были синие. И братья видели, что он начинает руку поднимать на нее, звонили деду, он приезжал и забирал ребенка», — вспомнила родственница.

Подробностей о предполагаемом убийце она рассказать не смогла, поскольку плохо его знала, но тоже заметила, что супруги часто пили.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Подозреваемого задержали. Решается вопрос о его заключении под стражу.