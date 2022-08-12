«Он готовился к этому». Стали известны подробности о подростке, напавшем на мать с ребенком в Бессоновке

Подросток, напавший на мать с ребенком в селе Бессоновка Белгородской области, давно вел себя неадекватно, рассказал «360» знакомый пострадавших. По его словам, молодой человек издевался над детьми и выслеживал жертву около недели.

«Мальчик давно неадекватен. Это не первая его вспышка агрессии. Оказывается, у него был какой-то шалаш, куда он загонял детей и издевался над ними», — рассказал собеседник канала. Он добавил, что за своей жертвой парень следил больше недели — он выслеживал ее маршрут, поэтому его агрессию нельзя назвать случайной.

«То, что он готовился к этому, — 100%. Получается, он занимался этим не один год. Есть информация, что весной прошлого года он принес бутылку самогонки в школу и пытался спаивать малолетних девочек», — добавил мужчина.

Задержанному подростку предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц, в том числе на ребенка, сообщили в пресс-службе СК по Белгородской области. «Подросток <…> дал признательные показания, с его участием проведена проверка показаний на месте, он рассказал об обстоятельствах совершения преступления, показал, где нашел штык-нож, который использовал в качестве орудия преступления, как пытался скрыть следы», — рассказали правоохранители.

В Следственном комитете добавили, что суд арестовал молодого человека. В рамках уголовного дела проведут ряд исследований, включая психолого-психиатрическую экспертизу.

Нападение случилось 9 августа. 24-летняя девушка и ее шестилетний ребенок получили множественные ранения, но сумели выжить. Пострадавшие находятся в отделении реанимации.