«Он этого не делал». Мать двоих детей в Солнечногорске не поверила, что ее сожитель издевался над ними 3 года

Жителя Солнечногорска Московской области заподозрили в истязании детей сожительницы 12 и 14 лет. Они пожаловались тете, что 30-летний мужчина морил их голодом и поливал из чайника кипятком, прижигал сигаретой. Однако мать ребят Татьяна рассказала «360», что не верит в это.

«Его обвиняют в том, чего он не делал. Я думаю, это тетя обвинила. Мой молодой человек не мог ничего такого сделать, я в нем уверена. У нас были хорошие отношения», — заявила женщина.

По предварительным данным следствия, мужчина причинял детям «телесные повреждения, физические и психологические страдания» с конца 2019 года по июнь 2022 года. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». Следователи провели допрос подозреваемого и потерпевших, назначили экспертизы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Прокуратура Московской области организовала проверку в отношении матери двух детей, подвергавшихся насилию со стороны ее сожителя. Сотрудники ведомства установят причины и обстоятельства происшествия и оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних.

В ходе проверки, проведение которой поручено Солнечногорской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних.