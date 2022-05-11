«Он был тихий монстр». Бабушка убитой отчимом девушки в Хабаровском крае рассказала о разладе в семье

Поножовщину в собственной семье устроил житель деревни Ванино Хабаровского края. Он убил свою 15-летнюю падчерицу и напал на жену, которую спасли врачи. После содеянного мужчина покончил с собой. Бабушка убитой девушки в беседе с «360» рассказала, что пара уже месяц находилась в состоянии развода.

Собеседница отметила, что пострадавшая от ножевого ранения дочь после операции уже находится дома. В браке с напавшим на нее мужем она прожила семь лет.

«Они с месяц уже где-то не жили вместе. Мне он сказал так: „У вас хорошая дочь, она хорошая мать, она хорошая хозяйка. Но как женщина она меня не привлекает“. Потому что она хозяйственная, домашняя, а его тянуло к гулящим», — рассказала бабушка убитой девочки.

По ее словам, внучка была очень светлым и тихим ребенком. Поэтому сообщения СМИ, что якобы отчим к ней приставал и испытывал влечение, не соответствуют действительности. Она была не тем типом женщин, которыми он интересовался.

«Он — тихий монстр. Впечатление от него у всех было самое положительное. Никто плохого о нем ничего не сказал, но внутри он оказался совсем другим», — подчеркнула она.

Женщина не исключила, что дочь до последнего момента не разводилась с ним из-за общего сына, но в какой-то момент ее терпение иссякло.

Хабаровские следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». В пресс-службе ведомства сообщили, что в минувший вторник, 10 мая, вооруженный ножом мужчина напал и убил свою падчерицу, а после ранил жену. После учиненной расправы он свел счеты с жизнью.

Место преступления осмотрели криминалисты. Сейчас идут допросы свидетелей и назначены экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.