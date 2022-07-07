«Он был подкаблучником». Отец убитой в Подмосковье девушки рассказал о ее приятеле-блогере

Отец девушки, которая была найдена убитой в Балашихе, был знаком с ее приятелем-блогером, которого теперь, по данным СМИ, ищет полиция. Официально данные о его розыске не подтверждали. Мужчина в беседе с «360» назвал возлюбленного своей дочери подкаблучником. По его словам, пара никогда не ругалась.

«Он подкаблучник был. Пока не могу ничего сказать, пускай следственные органы разбираются. У них не было скандалов. Никогда. Они никогда не ругались. А там, как мне заявили, 15 ножевых ранений. Я не знаю <…> Накануне общались с дочерью. В субботу, 2 июля, мы должны были встретиться — на шашлыки на дачу поехать. Ей позвонила подруга, и она сказала, что не поедет. Ее приятель тоже решил не ехать», — рассказал он.

Отец добавил, что его дочь и ее молодой человек периодически жили вместе, в Москве она училась на психолога, хотела получать водительские права. В субботу семья будет хоронить погибшую.

Собеседник «360» отметил, что тело дочери нашли в квартире, закрытой на ключ. По словам мужчины, туда пришла его жена и обнаружила ее.

Блогера, который встречался с убитой девушкой, зовут Вячеслав П. Ему 42 года. Погибшей было 18 лет. Его знакомая рассказала в беседе с «360», что они долго шли к нормальным отношениям.

«Он очень любил ее. Как так получилось, я не представляю просто. Возможно, это бывший ее какой-то мужчина? Потому что Вячеслав на самом деле достаточно добрый человек, у всех бывают свои тараканы, но не до такой степени», — заключила она.