Омского полицейского будут судить за разглашение государственной тайны

Полицейский Константин Васильев предстанет перед судом в Омске за разглашение гостайны. По данным УФСБ по региону, он рассказал местной жительнице о результатах розыска.

«Васильев разгласил результаты оперативно-разыскных мероприятий. В отношении лица проводились мероприятия, имеющие гриф „секретно“, он их разгласил», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы силового ведомства.

Оперативника будут судить по части первой статьи 283 УК РФ «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну». Максимальное наказание за такое преступление — четыре года лишения свободы. Уголовное дело против полицейского завели 18 июня.

По данным ФСБ, ранее Васильев фигурировал в другом уголовном деле, по которому ему вынесли приговор. По версии следствия, он с коллегой согласился помочь в прекращении дела в отношении риелтора за взятку в полтора миллиона рублей. Коррупционеров поймали с поличным. На прошлой неделе их признали виновными в покушении на мошенничество в крупном размере. Суд назначил правоохранителям по три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее по подозрению в разглашении государственной тайны арестовали сотрудника подмосковного СИЗО №8.