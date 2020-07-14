Омского депутата арестовали по подозрению в мошенничестве

Депутата законодательного собрания Омска заподозрили в мошенничестве. Следствие полагает, что 45-летний мужчина похитил бюджетные средства, пользуясь служебным положением. Его арестовали.

СК РФ по региону уже возбудил уголовное дело, уточнили в пресс-службе ведомства. По имеющимся данным, подозреваемый в 2018–2020 годах при помощи подложных документов украл принадлежащие государству деньги.

«По ходатайству следствия депутату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заметили в СК.

Специалисты уже провели обыски дома и на работе у парламентария. Ведутся допросы свидетелей и другие следственные действия, которые помогут выяснить все обстоятельства совершенного преступления и установить сумму причиненного ущерба.

Дело против депутата, добавило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Омской области, имеет отношение к финансовым документам. Силовики считают, что народный избранник предоставлял в бухгалтерию регионального заксобрания поддельные документы о своих поездках в районы на встречи с избирателями с апреля 2018 по август 2019 года.

В ведомстве полагают, что в это время парламентарий на самом деле находился за границей. По предварительным данным, ущерб от его действий составил, как минимум, 254 тысячи рублей.

Уголовное дело против депутата возбудили по статье УК РФ «Мошенничество с использованием должностного положения».