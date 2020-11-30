Омским вербовщикам в «Свидетели Иеговы»* вынесли приговор

В Омской области суд вынес приговор четырем фигурантам дела о вербовке людей в «Свидетели Иеговы»*. Им придется провести за решеткой до трех лет, в том числе в колонии строгого режима.

Виновными признали 36-летнюю женщину, ее 48-летнего супруга и двух их знакомых, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ. Их осудили по статье 282 УК РФ о вербовке или другом вовлечении в деятельность экстремистского сообщества.

«Приговором Первомайского райсуда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда. Подсудимым женщинам назначено наказание в виде лишения свободы условно», — уточнили в ведомстве.

Следствие установило, что в сентябре 2017 года супружеская пара из Санкт-Петербурга переехала в Омск. Вместе с еще двумя местными жительницами они организовали ячейку запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»*.

В мае 2018-го осужденные занимались вербовкой людей в Азовском немецком национальном районе, получали и распространяли экстремистскую литературу, собирали пожертвования.

«На счет одного из обвиняемых через систему мгновенных переводов поступило более 540 тысяч рублей с назначением платежа „пособие служителя“», — привели пример в СК. Средства использовались для финансирования деятельности «Свидетелей Иеговы».*

* «Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.