Омский суд вынес приговор убийце бизнесмена, а его соучастника оправдал

Мужчина получил срок за убийство предпринимателя в Омске. Его соучастника оправдали, сообщило издание «Город55».

По данным следствия, убийца решился на преступление, потому что не мог выплачивать долг погибшему. Он попросил знакомого ему помочь.

Они приехали к дому бизнесмена, после чего зачинщик происходящего застрелил предпринимателя. Второй мужчина стоял на подстраховке.

Убийца получил 15 лет тюрьмы. Причастность его подельника доказать не удалось.