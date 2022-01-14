Омский школьник «заминировал» по телефону более 800 объектов из-за неразделенной любви

Школьник 16 лет от роду проявил себя матерым телефонным террористом. Он более 800 раз распространял сообщения о «минировании» объектов в 34 российских городах, написал «Город 55».

С поддельных почтовых электронных ящиков он рассылал сообщения о якобы заложенных бомбах в школах, больницах, государственных и муниципальных администрациях. Письма распространялись от лица одноклассников и их родителей. Из помещений выводили людей, но ничего не находили.

«У подозреваемого были сложные отношения в классе. Плюс неразделенная любовь, вот он и решился на месть. Сначала начал со своей школы, а затем, по его словам, просто вошел во вкус», — сообщили в Следственном комитете. В итоге молодого человека вычислили сотрудники ФСБ. Ему грозит до 10 лет колонии, а также крупный штраф.

Психолого-психиатрическая экспертиза не подтвердила вменяемость юноши, и ему придется отправиться на более подробную — в стационар.

Ранее первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко обсудил массовые сообщения о минировании, которые поступили в школы четырех российских городов 13 января.