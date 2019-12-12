Омские полицейские расследуют пять кровавых драм, произошедших за 2 дня

Сообщается, что 10 декабря в Омске 45-летняя женщина во время застолья ударила ножом в живот свою 35-летнюю знакомую. Пострадавшую госпитализировали. В этот же день в области сожительница ударила ножом пожилого мужчину.

Днем ранее, 9 декабря, двое мужчин пострадали от ножей в женских руках. Также стало известно об обращении в полицию 26-летнего омича, которому жена ножом повредила диафрагму и печень.

По факту всех происшествий правоохранительные органы возбудили уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.