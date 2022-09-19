Омская ОПГ попыталась выманить у бизнесмена 20 млн рублей | 360°

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Омская ОПГ попыталась выманить у бизнесмена 20 млн рублей

ФСБ: в Омской области за вымогательство схватили межрегиональную группировку

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Межрегиональная межэтническая преступная группировка в Омской области потребовала от предпринимателя 20 миллионов рублей и пригрозила поджогом. На участников банды завели дело о вымогательстве, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Омской области.

В группировку вошли представители разных национальных диаспор, в том числе из других регионов России. В августе этого года они потребовали от местного предпринимателя 20 миллионов рублей, пригрозили ему физической расправой и поджогом, причем в последнем случае могли пострадать и другие работники предприятия.

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Участники банды подготовились на случай, если бизнесмен откажется отдать им деньги. Соблюдая конспирацию, они купили средства передвижения, комплекты сменной одежды и продумали поджог. Силовики пресекли попытку вымогательства. Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Омской области и Управления Росгвардии по Омской области схватили восемь человек.

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По данным следствия, это была не единственная их жертва. Группировка причастна к мошенничеству и вымогательству у глав коммерческих структур денег в особо крупном размере и прав собственности на имущество. По просьбе следователя Куйбышевский райсуд Омска арестовал фигурантов дела на два месяца.

МВД РФ

ФСБ

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