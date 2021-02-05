Омича забили насмерть гаечным ключом

По данным информагентства, под окнами одной из многоэтажек на проспекте Менделеева обнаружили труп 49-летнего мужчины. Его забили гаечным ключом насмерть. По предварительной информации, на него напал подросток, который пригласил его к себе домой помочь в уборке. Молодой человек накинулся на мужчину из-за того, что тот отказался мыть пол. Возбуждено уголовное дело.