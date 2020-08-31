Омича посадили на 12 лет за убийство пасынка. Мужчина «наказал» ребенка из-за сутулости

Владимир Нетеса из Омской области во время вынесения приговора раскаялся в убийстве семилетнего пасынка. Суд приговорил омича к 12 годам колонии и обязал выплатить матери ребенка компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

«Подсудимый попросил прощения у потерпевшей (матери ребенка — прим. ред.), заявил, что сам себя не простит за случившееся», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Омского областного суда.

Мужчина утверждает, что не хотел причинить мальчику вреда, а наоборот, хотел помочь. Сейчас он очень раскаивается и сожалеет о случившемся.

Преступление произошло 10 сентября 2019 года в селе Новологиново Большереченского района Омской области. По данным Следственного комитета, 30-летний отчим Владимир Нетеса наказал семилетнего пасынка за то, что тот сутулился.

Нетеса схватил мальчика за рубашку и стал трясти. Мужчина ударил ребенка ремнем, потом схватил руками за ворот одежды и пояс, поднял и продолжил трясти.

Позже отчим кинул пасынка на диван. В результате мальчик умер от удушья. Владимир наврал своей жене, что ребенок просто заснул. Нетеса сбежал из дома и неделю прятался в лесу. Это продолжалось до тех пор, пока его не задержали.