Омича поймали за незаконной вырубкой леса

Полицейские возбудили уголовное дело за незаконную вырубку леса в отношении омича. Раскрыть преступление полицейским помогли оперативники ФСБ, сообщило издание «Коммерческие вести» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Омской области.

Незаконной рубкой леса в природоохранной зоне Черлакского района занимался Василий Синицкий. Уголовное дело возбудили по частям 2 и 3 статьи 260 УК России «Незаконная рубка лесных насаждений».

«В результате преступных действий лесному фонду РФ в лице Главного управления лесного хозяйства по Омской области был причинен материальный ущерб в особо крупном размере — в сумме более полумиллиона рублей. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия», — говорится в сообщении пресс-службы областного УФСБ.

По информации оперативников, рубкой березы Василий Синицкий занимался с июля по сентябрь 2021 года.