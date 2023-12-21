Криминал 21 декабря 2023, 18:02 Омича осудили за попытку изнасиловать проводницу в Новосибирской области

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В Новосибирской области осудили жителя Омска, который пытался изнасиловать проводницу в поезде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Обской городской суд.

Освободившись из тюрьмы, 31-летний мужчина отправился домой на поезде сообщением Чита — Москва. Выпив, он пошел в купе проводницы и пытался над ней надругаться. На ее крики сбежались другие пассажиры и скрутили преступника.

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Суд приговорил мужчину к 2,5 года колонии строгого режима.

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