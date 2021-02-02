Омича арестовали на два месяца за избиение детей

Житель Омска был заключен под стражу на несколько месяцев за избиение собственных детей. Свои действия он считал воспитательными мерами. В суде он просил отпустить его под подписку.

Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре Омской области. СК РФ 31 января сообщил о задержании в Омске мужчины, подозреваемого в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, выложенная в Сеть. На кадрах мужчина по очереди с силой кидает детей на пол.

Сотрудники полиции установили, что видеосъемкой данного процесса занималась их собственная мать. На видео запечатлен ее 45-летний муж. Ситуация оказалась под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина, также проявили участие детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Степкина.

«Центральный районный суд Омска, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, избрал нерадивому отцу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В ходе судебного процесса обвиняемый признал собственную неправоту, однако при этом не согласился с утверждением, что систематически издевался над детьми, пояснил собеседник РИА «Новости».

«Обвиняемый считает, что воспитывал физически здоровых детей. Что произошло, он не понимает, но считает, что это воспитательные меры. До оглашения решения суда он попросил отпустить его под подписку о невыезде», — добавили в прокуратуре Омской области.

Прокуратура настояла на заключении мужчины под стражу, несмотря на его просьбы, поскольку он живет с детьми и женой и может оказать на них давление.