Омич обокрал свою фирму и уехал жить в Таиланд

За кражу 5,6 миллиона рублей в Омске отправился под суд местный житель. До того он несколько лет скрывался в Таиланде, но и там у него появились проблемы с законом. Ближайшие 3,5 года Константин Долгов проведет за решеткой.

Как рассказали в Омской областной прокуратуре, Долгову в сентябре 2016 года начальство дало доступ к счетам компании, а заодно выдало ноутбук и смартфон для управления деньгами. Долгов поддался искушению и однажды перевел со счетов компании 5,6 миллиона рублей на счета своих знакомых, деньги тут же обналичил и сбежал за границу. Как оказалось позже, в Таиланд. С собой прихватил не только наличные, но и рабочие ноутбук с телефоном.

Но скрыться в Таиланде Долгову не удалось. У него и за границей вдруг появились какие-то проблемы с законом — местные правоохранители так и не рассказали, какие именно. Долгова экстрадировали домой, в Россию, где он и предстал перед судом.

«Пока сбежавшего с чужими деньгами омича искали здесь, он совершил другое преступление в Таиланде, где и был объявлен в международный розыск. Через некоторое время его задержали и в июле прошлого года отправили в Россию», — подтвердили в облпрокуратуре. Сообщение надзорного ведомства привело ИА «ОмскРегион».

Первомайский районный суд Омска вынес приговор беглецу. Правосудие приняло во внимание, что Долгов полностью признал вину и даже частично возместил ущерб. Суд назначил ему три года, шесть месяцев и 10 дней лишения свободы. Это время он проведет в колонии общего режима.