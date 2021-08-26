Омич может получить пожизненный срок за убийство девушки-инвалида

В Омской области предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве девушки-инвалида. Об этом сообщил сайт Gorod55.

Тело погибшей обнаружили в Кировском округе Омска 20 августа. По данным издания, пьяный парень повздорил с неходячей девушкой-инвалидом и зарезал ее.

Он нанес пострадавшей 57 ударов ножом в живот, шею, грудь и руки. По ходатайству следствия суд решил отправить обвиняемого в СИЗО. Следователи устанавливают обстоятельства убийства.