Криминал 22 июня 2023, 17:33 Омич, который переделывал спортпистолеты в огнестрельные, стал фигурантом шести уголовных дел

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Против жителя Омска возбудили сразу шесть уголовных дел из-за того, что он переделывал спортивные пистолеты в огнестрельное оружие. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на Управление МВД России по Омской области.

Мужчина занимался переделкой оружия в качестве хобби. Этим он занимался в своем гараже. Злоумышленник признался, что комплектующие приобретал по объявлениям, которые находил на тематических форумах.

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Полицейские изъяли у него сигнальный револьвер «Наган-С», спортивный сигнальный пистолет Р-411, 500 граммов пороха и свыше тысячи патронов.