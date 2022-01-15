Омич 8 часов убивал свою жену, а соседи слышали ее крики. Но никто не смог ей помочь

В Омске мужчина в течение восьми часов убивал свою жену. Удары и крики с мольбами о помощи слышали на этажах и сверху, и снизу. Соседи даже вызывали полицию. Однако правоохранители ничем не помогли женщине. Когда соседям все же удалось вмешаться в ситуацию, было уже поздно. Об этом рассказал сайт NGS55.ru.

Все случилось 6 января в Омске. Пара и их трехлетний сын переехали в этот дом менее года назад. Погибшую соседи видели крайне редко, она работала на дому мастером по маникюру. Ее муж работал на вахте. Иногда его замечали гуляющим с трехлетним сыном на детской площадке. У женщины также осталась старшая дочь 15 лет. Но когда супруг возвращался с вахты, девочка жила у бабушки — со слов одной из соседок, боялась отчима.

Ссора между супругами и побои начались примерно в 11 утра. Одна из соседок рассказывала, что в это время вернулась со смены и пыталась поспать. «Я слышала такие слова: „Иди вымой свою поганую кровь“. Думаю: „Наверное, он ей голову пробил. Откуда слова про кровь?“» — рассказывала женщина.

Она пошла по этажам. Женщина сначала подумала, что зачинщики скандала живут где-то на верхних этажах. Однако там никого не было слышно, и она вернулась домой. Позже она уехала по делам.

Соседка Наталья, живущая этажом ниже, после случившегося рассказала, что за последние полгода несколько раз вызывала полицию в квартиру этой семьи, поскольку часто слышала детские крики, ссоры пары и какие-то удары. Она неоднократно поднималась к Раисе и предлагала ей помощь. Однако та отказывалась и говорила, что у них все хорошо.

Утром 6 января муж Натальи, кроме криков и звуков от сильных ударов, слышал, как сосед обращался к жене в агрессивной форме. Ребенок плакал. Мужчина постучался к ним в дверь, но ему не открыли. Через какое-то время он услышал: «Вставай, убирай кровь за собой». Сосед уехал на работу. А Наталья вызвала полицию и обратилась за помощью к старшему по дому Алексею.

Когда приехали полицейские, они поднялись на четвертый этаж, постучали в дверь, но никто им не открыл. На этом действие полиции закончилось, они уехали

Затем жильцы решили взять ситуацию в свои руки. Старший по дому вместе с одним из соседей попытались уговорить мужчину впустить их в жилье, чтобы удостовериться, что с его женой все в порядке. На что тот ответил соседям, что супруга пьяна и не может к ним выйти. Однако после 15 минут переговоров им удалось войти в квартиру. Свет был выключен, работал телевизор. Они увидели лежащую женщину, накрытую одеялом. В темноте было сложно что-то рассмотреть, но все-таки мужчины заметили, что со «спящей" что-то не так. Им показалось, что левая половина ее лица синего цвета. И они решили вызвать скорую помощь.

Когда приехали медики, они увидели страшную картину: весь пол был залит красными пятнами, голова женщины пробита, а лицо было буквально черным от засохшей крови. Женщину госпитализировали. У нее диагностировали переломы носа, головы, ребер, пробитое легкое и ожоги лица (со слов одной из соседок, муж умывал жену от крови кипятком).

Медикам не удалось спасти омичку, она скончалась в больнице 7 января. В Следственном комитете по Омской области сообщили, что в отношении полицейских, а также сотрудников контролирующих структур будет проведена проверка.

Полиция приехала и задержала супруга лишь на следующий день после убийства. По информации следователей, пара, до того как случился конфликт, в течение нескольких дней употребляла спиртное. На допросе подозреваемый рассказал следователям, что избил жену за то, что она легла спать, не накормив сына. Однако родственники погибшей утверждали, что она была хорошей матерью и должным образом ухаживала за ребенком, а выпивала только вместе с мужем, когда он возвращался с вахты.

По информации Следственного комитета, семья не состояла на учете и не значилась как неблагополучная.