Омич 57 раз ударил ножом девушку в инвалидной коляске из-за шутки

Молодой житель Омска обвиняется в жестоком убийстве 22-летней девушки-инвалида. По данным следствия, мужчина ударил ее ножом 57 раз, сообщили в региональной прокуратуре.

Убийство произошло ночью 20 августа. Следователи установили, что 21-летний омич был пьян. Между ним и его знакомой внезапно вспыхнула ссора. Тогда обвиняемый не меньше 57 раз ударил ее ножом в живот, грудь, шею и руки. Девушка находилась в инвалидной коляске и не могла оказать никакого сопротивления. В итоге она скончалась на месте преступления.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый нигде не работает, не имеет постоянной регистрации и места жительства. Кировский районный суд арестовал его на два месяца. Расследование дела продолжается.

По данным источника РИА «Новости», причиной ссоры была шутка девушки, которая не понравилась молодому человеку. Ранее его уже судили за кражи и преступление против жизни и здоровья.