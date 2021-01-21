Омбудсмен рассказала о задержанных в Подмосковье подростках. Они готовили нападение на школу

Двух подростков задержали за подготовку нападения в одной из школ Люберец, написали СМИ. При этом ребята имеют положительные характеристики, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В настоящее время мы проверяем поступающую информацию, разбираемся в произошедшем. Проводится доследственная проверка. Оба парня характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики ранее не попадали», — процитировало омбудсмена РИА «Новости».

Ранее правоохранители задержали двух подростков, которые планировали совершить нападение в школе в Люберцах. Речь идет об образовательном учреждении в Красково, уточнил источник «360». Учащихся удалось задержать благодаря переписке в соцсетях. Сейчас с подростками ведутся следственные действия.

«Установлены и задержаны двое приверженцев идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, так называемого „скулшутинга“. Это 16-летние жители города Люберцы — ученик 10-го класса и студент колледжа», — рассказал источник «Интерфакса».

По его словам, парни признались, что в 2020 году начали обсуждать план нападения на подмосковную школу. По данным СМИ, во время обыска у подростков нашли два кустарно изготовленных пистолета. Кроме того, полицейские изъяли девять петард, совмещенных с пулями. Пока правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.