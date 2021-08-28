Омбудсмен рассказал о судьбе брата и сестры убитой в Тюмени школьницы

Брат и сестра убитой школьницы из Тюмени находятся в социальном центре, с ними работают психологи. Детский омбудсмен Тюменской области Андрей Степанов рассказал, что их бабушку могут лишить опекунства.

Мама детей давно от них отказалась. Их воспитывали бабушка и недавно освободившийся из колонии отец. Оба злоупотребляют спиртными напитками. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Мы вместе с правоохранительными органами держим ситуацию на контроле. Вместе с органами социальной защиты детей сопровождаем. Сейчас дети находятся в социальном центре, они в безопасности, с ними работает психолог», — рассказал он.

Опекуном детей является бабушка, так как отец только недавно вернулся из тюрьмы. Органы опеки подготовили иск о лишении опекунских прав женщину, суд назначен на сентябрь. Омбудсмен рассказал, что из-за пагубной привычки бабушки и отца детей «риск для здоровья и безопасности их в этой семье остается высоким».

Андрей Степанов отметил, что трагедия не поменяла образ жизни родственников убитой девочки. Однако шанс вернуть детей остается как у отца, так и у матери. Но для этого им нужно доказать, что дети будут находиться в безопасности.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня этого года. Ее тело с признаками насильственно смерти нашли только 19 августа. Подозреваемого в убийстве школьницы задержали — им оказался 40-летний мужчина, который снимал квартиру недалеко от ее дома. 27 августа суд арестовал его на два месяца.